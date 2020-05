Spoelstra'nın favori Heat oyuncusu ne Wade, ne de LeBron!

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, koçluk yaptığı favori Heat oyuncusunu söyledi.



Spoelstra, koç olarak geçirdiği 12 sezonda birçok Hall of Fame oyuncusuna koçluk yapma fırsatı buldu.



ESPN'den Adrain Wojnarowski ile yaptığı son röportajda, Spoelstra koçluk yaptığı favori oyuncuyu açıkladı.



"Beni böyle zor bir duruma mı düşüreceksiniz? Açıkçası, bir Hall of Fame üyesi için çalışabildiğim ve çok sayıda Hall of Fame oyuncua koçluk yapabildiğim için çok şanslıydım."



"Ama en sevdiğim Miami Heat oyuncum bir Hall of Fame üyesi değil, ve emekli olduğunda forması tavana yükseltilecek biri. Oklahoma City'ye karşı şampiyonluğumuzu kazandığımızda oynuyordu ve üzerime Gatorade kovasını boşaltan da oydu. O da Udonis Haslem'di. Kendisi Bay Miami'dir."



Spoelstra'ın Dwayne Wade ve Lebron James gibi süperstarlarla çalıştığı göz önüne alındığında, Haslem'ı seçmesi şaşırtıcı olabilir. Ancak Haslem, takım tarihinin en sevilen ve en sadık oyuncularından biriydi.



Canavar istatistiklere sahip olmasa da, Haslem takıma son derece sadık kalmıştı. 39 yaşındaki oyuncu, daha çok para kazanmak için birçok kez takımı terketme şansına sahipti, ama hep Heat ile kalmayı seçmişti.