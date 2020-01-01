Spoelstra ve Clifford: "NBA, sosyal adaletsizlik tartışmalarını sürdürmeye yardımcı olacak"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra ve Orlando Magic koçu Steve Clifford, NBA'in geri dönüşünün sosyal adaletsizliklerle ilgili tartışmaları sürdürmeye yardımcı olacağını söylediler.



Spoelstra, "Kimsenin önüne bakmaya gerçekten hazır olduğunu sanmıyorum. Ve bakmamalıyız da. Daha önce birçok kez, bu kadar trajik bir şey olduğunda ya da benzer bir sosyal adaletsizlik olayı olduğunda, iki hafta geçtikten sonra insanlar unuturlardı. Bu, tüm ligin tek bir noktaya inmesi, tartışmayı devam ettirmesi ve bunun ortadan kalkmadığından emin olması adına platformumuzu kullanmak için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.



Clifford ise, oyuncuların ve antrenörlerin sezon tekrar başladıktan sonra konuşmak için platformlarını kullanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi:



"Bence şu anda herkesin önceliği ve umduğu şey, hepimizin ülkemizde bu denli gerekli olan değişimin bir parçası olabilmek. Herkesin toplu olarak ırkçılığı ve ırksal adaletsizliği kınayabileceği ve polisin hesap verebilirliğini isteyebileceği bir mesaj gönderebileceği, kolektif bir platformumuz olacak. Bir platform olacak ve sanırım hepimiz bu şekilde düşünüyoruz."



Ulusal Basketbol Antrenörleri Birliği, değişimi etkilemek için "yerel liderler, yetkililer ve kolluk kuvvetleri ile" çalışmayı planladığını da ekledi.



