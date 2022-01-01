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Spoelstra: "Tyler Herro, bu yıl All-Star olmalı!"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Tyler Herro'nun benchten gelse bile All-Star seçilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Tyler Herro'nun benchten gelse bile All-Star seçilmesi gerektiğini söyledi.

Spoelstra, All-Star olmanın "kazanmaya ne kadar etki etmekle ilgili" olması gerektiğini iddia ederek, Heat'in Herro'yu "başlangıç kadrosunun altıncı oyuncusu" olarak gördüğünü de sözlerine ekledi:

"Tyler Herro'nun All-Star seçilmesini cidden çok isterim. Bence All-Star kalibresinde bir yıl geçirdi. Benchten gelseniz bile, takımınız başarılı olduğu takkdirde bireysel hedeflerinize ulaşabileceğinizi göstermesi açısından harika olacağını düşünüyorum.

Harika bir oyuncu olarak kabul edilmek için belli kriterlere uymanız gerektiğine dair birçok güçlü görüş ve algı var. Ben bunların saçmalıktan ibaret olduğunu düşünüyorum.

En önemli şey, kazanmaya ne kadar etki ettiğinizdir. Tyler da bunu başaran bir oyuncuydu ve onu zaten başlangıç kadromuzun altıncı oyuncusu olarak görüyoruz."

Herro sezonda %38.1 üçlük isabetiyle 20.3 sayı, 4.9 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarına sahip.


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