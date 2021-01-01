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Spoelstra: "Tam sezon oynasak, Butler MVP adayı olurdu"

Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın "tam" bir sezonda MVP tartışmalarında yer alabilmiş olacağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, yıldız oyuncusu Jimmy Butler'ın "tam" bir sezonda MVP tartışmalarında yer alabilmiş olacağına inandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl NBA Finalleri'nde oynadıktan sonra oldukça kısa bir ölü sezon döneminden geçen Heat, kısaltılmış 72 maçlık sezonun sonuna doğru yaklaşıyor.

Butler maç başına 21.5 sayı, 7.2 asist, 7.0 ribaund ve 2.1 top çalma ortalamaları ile oynuyor ve yıldız oyuncu, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Chris Paul, Joel Embiid ve Steph Curry gibi MVP tartışmaları içinde yer almıyor olsa da, Spoelstra, bunun "tam" bir yıl içinde olmayacağını düşünüyor:

"Bence tam bir yıl geçirebilseydik… Jimmy Butler bu MVP tartışmalarına dahil olabilirdi."

Heat, 35-31'lik derece ile Doğu Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.


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