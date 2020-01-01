Spoelstra: "Jimmy'ye karşı büyük bir sorumluluğumuz var"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, takımın şampiyonluğu kazanmak için Jimmy Butler'a karşı büyük bir sorumluluk hissettiğini söyledi.



Heat, bir şampiyonluk adayı olmakla birlikte, aynı zamanda gelecekte de iyi olacak gençlere sahip olduğu, benzersiz bir durum içinde. Bundan ötürü koç Spoelstra'nın endişesi, gelecekten ziyade daha çok şimdiye yönelik.



Yakın zamandaki bir medya oturumunda Spoelstra, Heat'in öncelikleri hakkında ek bilgiler verdi ve gelecek için yapılanmak yerine, şimdi kazanmak için hamleler yapmış olmaları gerektiğini, Butler'a nasıl borçlu olduklarını anlattı:



"Bu işi geleceğe yönelik zorlamak yerine şimdi kazanmak için, Jimmy'ye karşı büyük bir sorumluluk hissediyoruz."



Miami, 2020 NBA Finalleri'nde kaybettikten sonra şansını tekrar deneyerek, bu sezon bir şampiyonluk kazanmaya çalışacak. Bu deneyim, Tyler Herro, Kendrick Nunn ve Duncan Robinson gibi genç oyuncular için daha iyi olacak.



