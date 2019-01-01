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Spoelstra: "Jimmy Butler'da 'Heat DNA'sı' var"

Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, takımın yeni yıldızı Jimmy Butler'ın "Heat DNA'sına" sahip olduğunu söyledi.

Miami Heat başantrenörü Erik Spoelstra, takımın yeni yıldızı Jimmy Butler'ın "Heat DNA'sına" sahip olduğunu söyledi.

Butler'ın zihniyeti ve iş ahlakı, uzun süredir "formda olma zorunluluğu" ile anılan Miami Heat için mükemmel bir seçim gibi görünüyor.

Koç Spoelstra, Butler için şu ifadeleri kullandı:

"Bence taraftar kitlesi de Jimmy hakkında bizim gibi düşünüyor. Biz, onda Heat DNA'sı olduğunu hissediyoruz. Burada oynamak ve Miami Heat forması giymek kaderinde varmış gibiydi. Kendisi taraftarların gerçekten zevk alacağı, ilgi çekici bir kişiliğe sahip ve çok da iyi bir basketbol oyuncusu. Günün sonunda, kendisi eski toprak bir oyuncu. İki yönlü. Oyunu diğer çocuklar için kolaylaştırıyor ve yıldız oyuncuların yapmasını istediğiniz şey de budur."

Butler ayrıca, Chicago Bulls ile birlikte tek sezon geçirdiği Heat ikonu Dwyane Wade ile de yakın arkadaş.


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