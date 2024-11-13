Miami Heat koçu Erik Spoelstra, takımının Detroit Pistons'a karşı aldığı yenilgide yaptığı "korkunç hata" nedeniyle kendisini suçladı.



Heat, bitime 1.8 saniye kala Tyler Herro'nun basketiyle 121-119 öne geçtikten sonra, Pistons aldığı molanın ardından Cade Cunningham'ın Jalen Duren ile yaptığı alley-oop işbirliği sayesinde 1.1 saniye kala skorda 121-121 eşitliği yakaladı ve Spoelstra ise öfkeyle sahaya çıkarak bir mola talebinde bulundu.



Spoelstra'nın takımın sahip olmadığı bir mola hakkını istemesi yüzünden teknik faul ile cezalandırılmasıyla, Pistons ekibi bir serbest atış ile ödüllendirildi ve Jalen Duren bu serbest atışta isabet bularak takımını 122-121 öne geçirdi.



Sonrasında bitime 0.1 saniye kala faul yapılan Malik Beasley kazandığı serbest atışların birinde isabet bularak, Detroit'in NBA Kupası açılış gecesinde Heat'i 123-121 mağlup etmesini sağladı.



"ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"



Spoelstra kariyerinde iki NBA şampiyonluğu kazanmasına ve NBA.com'un GM anketinde yöneticilerin %69'unun oylarına göre NBA'in en iyi koçu olarak görülmesine rağmen, dün gece yaptığı hatayla karşılaşmada 10 üçlük isabetiyle 40 sayı bulan Tyler Herro'nun muhteşem performansına gölge düşürdüğü için kendini "çok kötü hissettiğini" söyledi:



"Maç sonunda büyük bir akıl tutulması yaşadım. Tamamen benim hatamdı ve kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle bir hataya düşmeyi kimse istemez. Maçı ikinci uzatmaya götürebilmeyi istiyorduk. Bu maç öyle bir maçtı. İki uzatmaya gitmesi ve kimsenin de buna engel olmaması gerekiyordu fakat ne yazık ki deneyimli bir koç olmama rağmen, buna engel oldum.



Bunun için gerçekten hiçbir mazeretim yok. 17 yıldır bu işteyim. Hatta bunu toplandığımızda konuşmuştuk, molamız kalmadığını da biliyordum. Ama duygusal bir tepki verdim ve korkunç bir hata yaptım. Çok yazık oldu."



Heat bir sonraki karşılaşmasında, bu Cumartesi gecesi Indiana Pacers ile oynayacak.



