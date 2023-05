Miami Heat koçu Erik Spoelstra, yakın zamanda çok sayıda başantrenörün işine son verilmiş olmasının 'rahatsız edici' olduğunu söyledi.



Spoelstra, Philadelphia 76ers'ın eski koçu Doc Rivers da dahil olmak üzere son haftalarda görevden alınan başantrenörlerin miktarından duyduğu endişeyi şu şekilde dile getirdi:



"Rahatsız edici bir durum. Doc Hall of Fame sınıfına girecek bir koç. (Heat genel menajeri Andy Elisburg) de her zaman bunu söyler; ilk turu geçerseniz, karşınıza gerçekten sağlam takımlar çıkıyor. Harika oyuncular, harika organizasyonlar ve harika koçluk kadrosu olan ekipler, fakat onlar da ligin doğası gereği bir yerde mağlup oluyorlar. Sadece belli sayıda takımlar bir noktaya yükselebiliyorlar. Yani başarılı olması gerçekten zor bir ortam."



Nisan 2008'den beri Miami'de görev yapan Spoelstra, takımların köklü bir koçu görevden almaktansa, kadrolarını yeniden yapılandırmaları gerektiğine inandığını belirtti:



"Bana hiç mantıklı gelmiyor. Kendisini kanıtlanmış bir adamınız olduğunda, tüm kültürü ve her şeyi yenilemek zorunda kalmadan, baştan başlama fırsatınız oluyor. Bir şeyi yeniden başlatmak çok fazla zaman ve enerji gerektiriyor."



Şu anda altı takımın yeni sezona farklı bir koçla başlaması planlanıyor: 76ers, Detroit Pistons, Houston Rockets, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks ve Phoenix Suns. Detroit Dwane Casey'nin işine son vermemiş olsa da, karşılıklı olarak yönetimde bir rol alması üzerine anlaşmışlardı. Rockets ise, Boston Celtics'in 2022-23 sezonu için uzaklaştırma cezası verdiği Ime Udoka'yı çoktan kadrosuna katmış durumda.



Toronto, Milwaukee ve Phoenix ise sırasıyla Nick Nurse, Mike Budenholzer ve Monty Williams'ın yerine geçecek bir isim arayışında. Nurse ve Budenholzer, Raptors ve Bucks'ı NBA şampiyonluğuna taşımışlardı ve üç başantrenör de kariyerlerinin bir noktasında Yılın Koçu ödülünü kazanmışlardı.