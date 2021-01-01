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Spoelstra: "Bam'in üçlük atmamasına neden bu kadar taktılar?"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Bam Adebayo'nun üçlük atışlarını geliştirmesi konusunda konuşanlara tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Bam Adebayo'nun üçlük atışlarını geliştirmesi konusunda konuşanlara tepki gösterdi.

Medyaya Adebayo'nun potansiyeli hakkında konuşan Spoelstra, bir muhabirin aniden üç sayılık şutlarla ilgili bir konuyu gündeme getirmesi sonrası, "neden herkesin Bam'in üçlük atmas konusunda bu kadar takıntılı olduğunu" bilmediğini söyledi:

"Neden herkesin buna bu kadar taktığını bilmiyorum. Adam her yönden gelişiyor. Onu antrenmanlarında izliyorum. Köşe üçlüğünü herhangi bir uzun kadar iyi atabiliyor. Ama kendisi topu sahanın farklı alanlarında alan bir oyuncu."

Spoelstra, Adebayo'nun yapabileceği diğer şeylere de dikkat çekti:

"Daha da önemlisi, atılganlığı ve farklı boşluklara saldırma yeteneği ile artık orta ve uzun mesafeli şutları büyük bir istikrarla sokabiliyor."

Önceki sezon Bam, üç sayı çizgisi gerisinden denediği sekiz şutta iki isabet kaydetmiş, %25'lik bir oran yakalamıştı.


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