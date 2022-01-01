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Spoelstra: "Bam Adebayo gibi olan tek oyuncu, Draymond!"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Bam Adebayo'nun Yılın Savunmacısı ödülü için adaylar arasında yer almayı hak ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Bam Adebayo'nun Yılın Savunmacısı ödülü için adaylar arasında yer almayı hak ettiğini söyledi.

Adebayo sezonun büyük bölümünde dikkatlerden kaçmış olsa da, Spoelstra medyayla yaptığı yakın tarihli bir sohbette kendisini överek, Golden State Warriors forveti Draymond Green ile karşılaştırdı:

"Yılın Savunmacısı tartışmalarında yer almayı hak ettiğini düşünüyorum. Savunmada sizi oldukça dinamik hale getiriyor. Ligde onun yaptıklarını yapabilen çok fazla adam yok. Bir de Draymond Green var, muhtemelen o kadar."

Bu sezon bazı sakatlıklara rağmen Bam, %53 şut isabetiyle 18.9 sayı, 10.2 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalayarak kariyerinin en iyi istatistiksel performansını gösteriyor.

Miami ise 41-21'lik derecesiyle Doğu'da ilk sırada yer alıyor.


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