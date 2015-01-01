Spoelstra: "2015'te Devin Booker'ı almaya çok yakındık"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, 2015'te Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker'ı draft etmediği için pişmanlık duyduğunu gösterdi.



2015 Draftı'nda Spoelstra ve Heat dahil olmak üzere, toplam 12 takım Booker'ı pas geçmişti.



Booker, Suns'ın kucağına düşmüş oldu ve şu anda NBA'deki en iyi oyunculardan biri haline geldi.



Heat ise, 2015'te Duke Üniversitesi'nden Justise Winslow'u seçmişti, ancak Miami kendisini Andre Iguodala takasında Memphis Grizzlies'e gönderdiği için, artık takımda bulunmuyor.



Spoelstra muhabirlerle konuşurken, Heat'in Winslow yerine 2015'te Booker'ı seçmeye ne kadar yaklaşmış olduğunu anlattı:



"Onu gerçekten beğenmiştik. Sanırım bunu herkes biliyordu. Onunla çalışmıştık. Gerçekten iyi bir idman yapmıştık. Bir görüşme yapıp, beraber öğle yemeği yemiştik. Üniversiteden beri hayranıyımdır, ama oyunu çok gelişti. Monty ile uyumu, ona gerçekten yardımcı oldu."



Booker, Suns'ı NBA bubble'ında 4-0'lık bir başlangıca sürükledikten ve LA Clippers süperstarı Paul George'a karşı zorlu bir maç kazandıran şut isabeti bulduktan sonra, Orlando'nun en trend oyuncusu haline gelmişti.



