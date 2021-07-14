Spinazzola'nın yokluğunda yeni hedef Alex Telles

Manchester United'da fazla süre alamadığı gerekçesiyle ayrılmak isteyen Alex Telles'in Roma'ya gidebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Spinazzola'nın yokluğunda yeni hedef Alex Telles
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14 Temmuz 2021 09:22
EURO 2020'nin yıldızlarından Leonardo Spinazzola'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle Roma'nın sol bek mevkiisi için transferde kolları sıvadığı belirtiliyor.

İtalyan basını Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın sol bek pozisyonu için Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koyan Alex Telles'i gündemine aldığı belirtildi. Luke Shaw'ın yedeğinde kalan ve daha fazla süre almak istediği bir takıma gitmek isteyen Alex Telles'i Roma'nın 1 sezon kiralamak için görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Geçen sezon Alex Telles Manchester United formasıyla 27 maça çıktı, 2 gol atıp 6 asist üretti. Alex Telles Manchester United'a transfer olmadan önce Gremio, Galatasaray, Inter ve Porto formalarını giymişti.


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