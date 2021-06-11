Spinazzola: 'Hocam pres yapmamı söyledi'

İtalya Milli Takımı'nın A Milli Takımımız ile oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadelede 'Maçın Adamı' seçilen Leonardo Spinazzola açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan Leonardo Spinazzola "Takım otobüsüyle, stada giderken insanları sokaklarda görünce duygular başladı. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Mükemmel bir performans sergiledik. Sabırlıydık, topla iyi oynadık. Daha sonra oğlumu tribünde gördüm, duygulandım." dedi.



Leonardo Spinazzola ayrıca "Oldukça sakin bir adamım, maçlardan önce iyi uyurum. Çünkü ne yapmam gerektiğini ve neler yapabileceğimi biliyorum, bu yüzden rahatım. Roberto Mancini, bana her zaman ileri doğru giderek pres yapmamı istiyor ama bazen nefes almam gerekiyor. Gerçekten yorucu oluyor. Bu kadroda harika defans oyuncuları, orta sahalar ve forvetler. Herkes sahada bir şeyler yapıyor. Benim dışımda da herkes çok iyi oynadı." diye konuştu.



