AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
00- 19 40
KALDI

Spinazzola: "Hocam pres yapmamı söyledi"

İtalya'nın A Milli Takımımızı 3-0 yendiği maçın adamı seçilen Leonardo Spinazzola açıklamalarda bulundu.

Spinazzola: 'Hocam pres yapmamı söyledi'
İtalya Milli Takımı'nın A Milli Takımımız ile oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadelede 'Maçın Adamı' seçilen Leonardo Spinazzola açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Leonardo Spinazzola "Takım otobüsüyle, stada giderken insanları sokaklarda görünce duygular başladı. Gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Mükemmel bir performans sergiledik. Sabırlıydık, topla iyi oynadık. Daha sonra oğlumu tribünde gördüm, duygulandım." dedi.

Leonardo Spinazzola ayrıca "Oldukça sakin bir adamım, maçlardan önce iyi uyurum. Çünkü ne yapmam gerektiğini ve neler yapabileceğimi biliyorum, bu yüzden rahatım. Roberto Mancini, bana her zaman ileri doğru giderek pres yapmamı istiyor ama bazen nefes almam gerekiyor. Gerçekten yorucu oluyor. Bu kadroda harika defans oyuncuları, orta sahalar ve forvetler. Herkes sahada bir şeyler yapıyor. Benim dışımda da herkes çok iyi oynadı." diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
Son Dakika Haberleri
Uğurcan Çakır: "Üzülecek bir şey yok, başımız dik"
Spinazzola: "Hocam pres yapmamı söyledi"
Ciro Immobile: "Türkiye güçlü bir ülke"
Tümer Metin: "İtalya karşısında biz değildik"
Lorenzo Insigne: "Sakin kalarak kazandık"
Erman Toroğu: "İtalya'yı bu kafayla yenemezsin"
Reha Kapsal: "35 yıl önce böyle oynuyorduk"
Feyyaz Uçar: "Oynamaya çalışan taraf olmalıyız"
Şenol Güneş: "Bizim tarzımız bu değil"
Kenan Karaman: "Taktiksel olarak çok iyiler"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play