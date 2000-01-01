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Spike Lee, Dolan ile Trump'ı karşılaştırdı

Ünlü film yapımcısı Spike Lee, New York Knicks'in sahibi James Dolan'ı ABD başkanı Donald Trump ile karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ünlü film yapımcısı Spike Lee, New York Knicks'in sahibi James Dolan'ı ABD başkanı Donald Trump ile karşılaştırdı.

Lee ayrıca Dolan'ın George Floyd'un öldürülmesi ile ilgili başlangıçtaki sessizliğini, Trump'ın 2017 yılında Virginia eyaletinin Charlottesville ilçesinde yürüyen beyaz üstünlükçüleri kınamaması durumuna benzetti.

"Bu durum, kulağa Beyaz Saray'daki o adamın, Charlotteville'de olanlar hakkında her iki tarafta da iyi adamlar olduğu şeklinde yorum yapması gibi geliyor. Benim için aynı şey. Bu aynı zihniyet."

Dolan, daha önce MSG çalışanlarına kurumun herhangi bir açıklama yapma yetkisine sahip olmadığını söyleyerek dahili bir not göndermişti. Ancak Knicks oyuncuları ve antrenörleri takımın sessiz kalmasından ötürü öfkelenmişlerdi ve takım daha sonra Salı günü bir açıklama yapmıştı.


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