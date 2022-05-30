Spezia'da hedef Francesco Farioli

Teknik direktörü Thiago Motta ile yollarını ayırmayı hazırlanan Spezia'da, yeni hocalık için ilk aday Aytemiz Alanyaspor'dan Franceso Farioli.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Spezia'da hedef Francesco Farioli
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30 Mayıs 2022 15:24
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, Spezia'nın radarında.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, teknik direktörü Thiago Motta ile yollarını ayırmaya hazırlanan İtalyan ekibinde ilk aday Farioli.

Spezia'nın uzun süredir Farioli'yi listesinde tuttuğu ve Motta sonrası ciddi bir aday olduğu aktarıldı.

Süper Lig kariyerine Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Farioli, daha sonra Fatih Karagümrük'te görev almış ve bu sezonun 20. haftasında Alanyaspor'da teknik direktör olarak geri dönmüştü.

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