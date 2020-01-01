Spencer Dinwiddie'ye, Batı'daki ekiplerden ilgi var!

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin, Batı Konferansı'nda "şampiyonluk yarışında olan takımlardan" ilgi gördüğü bildirildi.



SNY'den Ian Begley, Nets'in Dinwiddie'yi takas için müsait hale getirip getirmeyeceğinin hala bilinmediğini açıkladı:



"Kaynakların SNY'ye açıkladığına göre, birçok Batı Konferansı şampiyonluk adayı, Nets şutör guardı Spencer Dinwiddie için dahili olarak takasa ilgi duyduklarını belirtti. Nets'in Dinwiddie'yi takas etme arzusu olup olmadığı şu anda bilinmiyor. ESPN'den Brian Windhorst, Nets'in onunla takas yapmaya açık olabileceğini bildirmişti."



"HANGİ TAKIMLAR?"



Dinwiddie, Twitter'da Nets ile geleceği ile ilgili son söylentileri şu tweet ile ele aldı:



"Hangilerinden!? Kim olduklarını belirtin. Ben de herkes gibi bilmek istiyorum."



Önceki sezon 20.6 sayı, 6.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları tutturan Dinwiddie, önümüzdeki sezon için kontrat altında ve 2021-22 sezonu için 12.3 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.



