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Spencer Dinwiddie'ye beş takım talip!

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie ile serbest oyuncu döneminde, Washington Wizards, Brooklyn Nets, New York Knicks, Miami Heat ve Toronto Raptors'ın ilgilenmelerinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie ile serbest oyuncu döneminde, Washington Wizards, Brooklyn Nets, New York Knicks, Miami Heat ve Toronto Raptors'ın ilgilenmelerinin beklendiği açıklandı.

The Athletic'ten Shams Charania, Wizards'ın Russell Westbrook'u Los Angeles Lakers'a takas ettikten sonra Dinwiddie için söylentilere dahil olduğunu, Ancak Brooklyn'in bir imza ve takas işlemini kabul etmesinin gerektiğini ve işbirliği için Montrezl Harrell ve Kyle Kuzma'dan daha fazlasını arayacağını kaydetti.

Dinwiddie, 2019-20 sezonunda 20.6 sayı ortalaması tutturmuş, ancak çapraz bağlarının kopmasından ötürü geçen sezonun büyük bir bölümünü kaçırmıştı.


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