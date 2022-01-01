"Spencer Dinwiddie, Wizards'ta istenmiyor!" iddiası...

Washington Wizards'ın, Spencer Dinwiddie'yi "takım arkadaşları onu orada istemediği" için takas etmek istediği iddia edildi.



Dinwiddie, 2021-22 sezonu öncesinde Brooklyn Nets ile yapılan bir imza ve takas işleminin ardından Washington'a katılmış, ancak işler pek beklediği gibi gitmemişti. 28 yaşındaki oyuncu, sezon başında kadroda lider olmaya çalıştığında takım arkadaşlarının bunu pek de hoş karşılamadığını açıklamıştı.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, LA Clippers'ın bir oyun kurucu araması ihtimaliyle ilgili yazdığı bir makalede, bu durumun nedeni hakkında şöyle bir fikir sundu:



"Wizards, eski performansından uzak olduğu ve takım arkadaşları tarafından istenmediği için, Dinwiddie'yi takas etmek istiyor."



Dinwiddie, %40 genel ve %31 üçlük isabetiyle oynadığı sezonda, yalnızca 13.2 sayı ortalamasına sahip.



