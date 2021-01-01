Spencer Dinwiddie, beş takımlı takasta Wizards'a gitti!

Washington Wizards'ın, Spencer Dinwiddie'yi beş takımlı bir imza ve takas işlemiyle, üç yıllığı 62 milyon dolarlık bir kontratla kadrosuna kattığı bildirildi.



Washington'ın Brooklyn Nets'e bir ikinci tur Draft hakkını ve gelecekteki Draft seçimlerini değiştirme hakkını gönderdiği belirtildi.



Wizards ayrıca Chandler Hutchison ve 2022 ikinci tur Draft hakkını San Antonio Spurs'e takas edecek. Takasın, Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers'ın da dahil olduğu toplam beş takımı içerdiği kaydedildi.



Hutchison'ın takasının, Dinwiddie'yi ekledikten sonra Washington'ın lüks vergisi eşiğinin altına düşmesini sağladığı söylendi.



2019-20 sezonunda Nets formasıyla çıktığı 64 maçta 20.6 sayı, 6.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları kaydeden Dinwiddie, Aralık ayında yaşadığı kısmi ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon sadece üç maçta forma giyebilmişti.



