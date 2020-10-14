Speights'in paylaştığı LeBron meme'i, büyük tepki topladı!

"LeBRON EN İYİLERDEN BİRİ!"

Eski NBA oyuncusu Marreese Speights, Twitter'da Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e laf atan bir meme paylaştıktan sonra, büyük tepki topladı.Meme, LeBron'un Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın seviyesine ulaşmadığını ima ediyordu. James, 10'uncu final serisinde dördüncü şampiyonluğunu kazanmıştı. Hem Kobe hem de MJ'in three-peatleri bulunuyor (Jordan'ın iki kez olmak üzere)."Eskiden three-peat'leri kutlardık. Şimdi çocuklar on denemede dört şampiyonluğu kutluyorlar ve buna büyüklük diyorlar."Speights, açıklamasınaifadesini ekledi.Speights bu meme'i paylaştıktan sonra, sosyal medya kullanıcıları tarafından saldırıya uğradı ve tartışmaya girerek, duruşunu açıklamak zorunda kaldı.Bunca tartışmanın sonunda Speights, LeBron'a laf atmadığını şöyle tweetledi:Speights, Brandon 'Scoop B' Robinson ile bir telefon görüşmesi yaparak tutumunu daha da netleştirdi: