Speights'in paylaştığı LeBron meme'i, büyük tepki topladı!

Eski NBA oyuncusu Marreese Speights, Twitter'da Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e laf atan bir meme paylaştıktan sonra, büyük tepki topladı.
Meme, LeBron'un Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın seviyesine ulaşmadığını ima ediyordu. James, 10'uncu final serisinde dördüncü şampiyonluğunu kazanmıştı. Hem Kobe hem de MJ'in three-peatleri bulunuyor (Jordan'ın iki kez olmak üzere). "Eskiden three-peat'leri kutlardık. Şimdi çocuklar on denemede dört şampiyonluğu kutluyorlar ve buna büyüklük diyorlar."
Speights, açıklamasına "Ben sadece elçiyim..."
ifadesini ekledi.
Speights bu meme'i paylaştıktan sonra, sosyal medya kullanıcıları tarafından saldırıya uğradı ve tartışmaya girerek, duruşunu açıklamak zorunda kaldı. "Jordan, Bron gibi bir platforma sahip olsaydı çok daha büyük olurdu!!! İnsanların bir adam 10 denemede 4'üncü şampiyonluğunu kazandığı için, Jordan'ın büyüklüğüne gerçekten saygısızlık etmesi şaşırtıcı." "Hakiki bir skorer olan Jamal Crawford'ın sözleri şöyle, Jordan üç yüzük kazandı, başka bir spor (beyzbol) oynamak için emekli oldu ve 'artık beyzbol oynamak istemiyorum' dedi ve geri dönüp üç yüzük daha kazandı haha benimle dalga geçiyor olmalısınız!! Jordan tepede tek başına.""LeBRON EN İYİLERDEN BİRİ!"
Bunca tartışmanın sonunda Speights, LeBron'a laf atmadığını şöyle tweetledi: "Bron'a laf atmıyorum, sahada bulunmuş en iyi oyunculardan biridir!!! Harika oyuncuların oyununa saygı duyarım!!!!"
Speights, Brandon 'Scoop B' Robinson ile bir telefon görüşmesi yaparak tutumunu daha da netleştirdi: "LeBron'a nefret beslemiyorum. O harika bir oyuncu. Kobe ve Bron'a karşı oynamak benim için tamamen birbirinden farklıydı. Kobe ve MJ'in adını saygı ile anmalısınız."