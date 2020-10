Speights: "LeBron'u, Jordan'la karşılaştırmak, saygısızlık!"

Eski NBA oyuncusu Marreese Speights, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile aynı kategoriye sokmanın saygısızlık olduğunu söyledi.



Speights, sosyal medyanın çılgına dönmesine neden olan LeBron ile Jordan karşılaştırması hakkındaki düşüncelerini daha da genişçe açıkladı.



Speights, BasketballNews'teki son blog'unda, tüm zamanların en iyi üç oyuncusunu şöyle listeledi:



"Şu an itibariyle benim sıralamam 1 numarada Michael Jordan 1, 2 numarada Kobe Bryant ve 3 numarada LeBron James. Bu şu anda bu şekilde."



"DAHA KARİYERİ BİTMEDEN, BUNU YAPAMAZSINIZ"



Daha sonra Speights, bu noktada LeBron ve Jordan'ı karşılaştırmanın, Bulls efsanesine neden saygısızlık olduğunu açıklamaya devam etti.



Speights'a göre, James'in oyun kariyeri bitmeden bu tür karşılaştırmalar yapılamaz:



"Bence LeBron vs. MJ meselesi çok gıcık. Şu anda bu adamları gerçekten karşılaştıramazsınız. Bu Jordan'ın sahip olduğu kariyere saygısızlıktır. Bu noktada, ikisini karşılaştırabileceğinizi sanmıyorum. Şu anda onları aynı kategoriye koyabileceğinizi düşünmüyorum. Bron'ın kariyeri bittiğinde, geri dönüp bunun hakkında konuşabiliriz. Bir adam oynarken, "O, şimdiye kadar oynayabilecek en iyi oyuncu" diyemezsiniz. Bunu yapamazsınız. Herkesin kendi fikri var ama bazı insanlar hayatlarında hiç basketbol oynamıyor ya da sahada bulunmuyor. Bunu da hemen anlayabiliyorsunuz. Bu adamı şu anda MJ ile aynı kategoriye koyamazsınız. Kariyeri bittiğinde, bu tamamen farklı bir hikaye olacak. Ama şu anda, o hala oynarken, bunu yapamazsınız."



Şu an itibariyle LeBron, 10 Final maçıyla 4 şampiyonluğa sahip. Bu arada Jordan ise, çıktığı finallerde 6-0'lık bir dereceye, iki three-peat ile sahip.