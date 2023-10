Spartak Trnava Fenerbahçe Avrupa maçı Exxen canlı yayın link

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Konferans Ligi 2. maçında Fenerbahçe Spartak Trnava ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...İsmail Kartal yönetiminde başladığı sezonda iki kulvarda berabere bile kalmadan ilerleyen Fenerbahçe'nin rakip kaledeki bitiriciliği dikkat çekiyor ancak başarının perde arkasındaki en önemli istatistiklerden biri ön alanda baskı. Sarı-lacivertlilerin topu geri kazanma süresi göz kamaştırıyor. Rakip sahada başlayan şiddetli pres ve pas kanallarını kapatmanın süresiyle top 6 saniye gibi oldukça kısa sürede Kanarya'ya geçiyor. Ligin çok üzerinde olan topu geri kazanma süresi, Fenerbahçe'nin hem savunmada çok daha rahat olmasını sağlıyor hem de hücum etkinliği süreklilik kazanıyor. İkinci ve üçüncü bölgede yoğun pres, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sisteminin ve taktik varyasyonlarının temel taşını oluşturuyor. Tecrübeli hocanın en dikkat çekici taleplerinden biri de oyuncularından topu hızlı bir şekilde geri kazanamaması halinde faul yapılmasını istiyor.UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak. Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup oldu.Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kadroya yer almayan İrfan Can Kahveci da maçta olmayacak. Spartak Trnava'da Avusturyalı golcü Djuricin kadroda yer almayacak.Livakovic, Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi, Crespo, Mert Hakan, Fred, King, Kent, BatshuayiTakac, Mikovic, Stetina, Kosa, Kostrna, Sulek, Bernat, Zeljkovic, Daniel, Ofori, DurisUEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi. Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı. Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.Süper Lig'de 7 haftada 7 galibiyet alarak müthiş bir form grafiğine ulaşan Fenerbahçe'de hedef, bu başarılı gidişatı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de göstermek. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısındaki hedefini belirledi. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada toplam 60 dakika şans bulabilen Michy Batshuayi, Avrupa'da ise 6 maça çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal, şampiyonluğa kitlenen sezonda Dzeko'yu daha çok Süper Lig'de kullanırken, Batshuayi'yi ise Avrupa arenasında değerlendiriyor. Kartal'ın bugün de Belçikalı forvetle başlama ihtimali yüksek. Konferans Ligi Elemeleri dahil çıktığı 6 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandıran Batshuayi, 1 de asist yaptı. Ligde golü bulunmayan Batshuayi, Konferans Ligi'nde ise elemeler dahil 6 maçta 3 kez fileleri sarstı.Fenerbahçe, yeni sezonda yoluna dolu dizgin devam ederken teknik direktör İsmail Kartal, oldukça temkinli bir görüntü sergiliyor. Tecrübeli hocanın, Spartak Trnava maçı öncesinde futbolcularıyla yaptığı kritik toplantıda özellikle vurguladığı çok önemli bir konu vardı. Spartak Trnava, gruptaki ilk maçında Ludogorets'e farklı mağlup olurken, Fenerbahçe ise 3-1'lik Nordsjaelland galibiyetiyle başladı. Bu sezon Avrupa ve ligde çıktığı toplam 14 resmi maçın tamamında galibiyete uzanan Sarı-Lacivertliler, yine zafere kilitlendi. Teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da dün yapılan son idmanda takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı hoca, ''Avrupa kupası maçları her zaman sürprize açıktır. Özellikle saha ve seyirci avantajlarını kullanan takımlar tehlikeli olur. Rakibimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Dersimizi çalıştık. Bu kadronun kalitesine ve gücüne hep inandım. Sürprize izin vermeyeceğiz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürüp, galibiyetlerimize bir yenisini ekleyeceğiz'' dedi. Kadroda rotasyon yapacağının sinyallerini de veren Kartal, takımdaki her oyuncunun kendisi için eşit olduğunu ve herkesten maksimum verimi almaya çalıştığını sözlerine ekledi. İsmail hoca, önce Spartak Trnava ardından Kasımpaşa maçlarını kazanarak Milli araya tam anlamıyla moralli girmeyi hedefliyor.Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son periyotta çok iyi bir istatistiğe sahip. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Kanarya, 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, tek yenilgisini son 16 turunda Sevilla'ya karşı aldı. Kanarya, bu sezon Konferans Ligi'nde ise 7 mücadelede kayıp yaşamazken, tüm müsabakaları kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, son 19 maçlık periyotta sadece 1 kez yenildi.