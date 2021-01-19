Spartak Moskova, CEKK Cegled'ı yendi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda mücadele eden Spartak Moskova, Hatay'da oynanan karşılaşmada CEKK Cegled'ı 78-61 yendi.



Antakya Spor Salonu'nda yapılan C Grubu ilk seri müsabakalarında Rusya'nın Spartak Moskova takımı, Macaristan temsilcisi CEKK Cegled ile karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk çeyreğini 25-14 önde geçen Spartak Moskova, devre arasında 44-30 üstünlük sağladı.



İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Rus ekip, üçüncü periyodunu 55-46 önde kapattığı karşılaşmayı 78-61'lik skorla kazandı.



Spartak Moskova'da 17 sayıyla Ignatova, CEKK Cegled'da 16 sayıyla Bozoki takımlarının en skorer oyuncuları oldu.



Öte yandan, karşılaşmanın 3. periyodunda salonda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle maç bir süre durdu.







