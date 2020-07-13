Sparta Prag, Semih Kaya'yı bıraktı

Sparta Prag, sözleşmesi sona eren Semih Kaya'nın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Fotoğraf Kaynak: Sparta Prag
Fotoğraf Kaynak: Sparta Prag
13 Temmuz 2020 16:57
Sparta Prag, sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski oyuncusu Semih Kaya ve Kayseri Erciyesspor'un eski orta saha oyuncusu George Mandjeck ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sparta Prag'tan yapılan açıklama şöyle:

"Sezonun sona ermesinin ardından Semih Kaya ve George Mandjeck, Sparta'dan ayrılıyor. Her iki oyuncunun da sözleşmelerinin sonuna gelindiği için bonservisleri ellerinde olacak. Semih ve Georges'a kariyerlerinin kalanında başarılar diliyoruz."

2.5 SEZONDA 33 MAÇ!

Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, 2017 yazında 2 milyon euro bonservis karşılığı Sparta Prag'a transfer oldu. Milli stoper, 2018/19 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giydi.

Semih Kaya, Sparta Prag ile geçen 2.5 sezonda 33 kez resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için