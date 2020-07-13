Sparta Prag, sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski oyuncusu Semih Kaya ve Kayseri Erciyesspor'un eski orta saha oyuncusu George Mandjeck ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Sparta Prag'tan yapılan açıklama şöyle:



"Sezonun sona ermesinin ardından Semih Kaya ve George Mandjeck, Sparta'dan ayrılıyor. Her iki oyuncunun da sözleşmelerinin sonuna gelindiği için bonservisleri ellerinde olacak. Semih ve Georges'a kariyerlerinin kalanında başarılar diliyoruz."



2.5 SEZONDA 33 MAÇ!



Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, 2017 yazında 2 milyon euro bonservis karşılığı Sparta Prag'a transfer oldu. Milli stoper, 2018/19 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giydi.



Semih Kaya, Sparta Prag ile geçen 2.5 sezonda 33 kez resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.



