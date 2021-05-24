Sparta Prag'ın hedefi Novak

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Filip Novak'a talip çıktı.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Sparta Prag'ın hedefi Novak
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24 Mayıs 2021 11:40
Trabzonspor'daki futboluyla büyük beğeni kazanan ancak Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Filip Novak'a talip çıktı...

Geçen sezon sol bekteki forma savaşında üstünlüğü Caner Erkin'e kaptıran Novak, yeni sezonda da Fenerbahçe'de düzenli olarak süre alacağını pek düşünmüyor.

Çek oyuncunun, ülkesinin önde gelen takımlarından Sparta Prag'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında yer alıyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.


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