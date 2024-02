Sparta Prag-Galatasaray canlı izle! Şifresiz GS Prag maçı kesintisiz canlı yayın izle

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turu play off turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz ilk maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Mücadeleyi canlı olarak televizyonlarından takip etmek isteyen taraftarlar GS Prag UEFA Avrupa Ligi Maçını Şifresiz ve Kesintisiz Veren Kanallar Listesi aratıyor. İşte Galatasaray Sparta Prag Maçı Canlı İzle yöntemleri. Tüm detaylar haberimizde...



SPARTA PRAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



15 Şubat Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Sparta Prag karşılaşmasının rövanş mücadelesi için nefesler tutuldu.



Çekya'da oynanacak Sparta Prag- Galatasaray karşılaşması bugün saat 23:00'te başlayacak.



Sparta Prag - Galatasaray mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.



GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sparta Prag maçına Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.



SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?



Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor.



Bu hafta salı günü oynanan PSV - Borussia Dortmund mücadelesi TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelmişti.



Çarşamba günü oynan Porto-Arsenal mücadelesi benzer şekilde şifresiz olarak yayınlandı. 22 Şubat Perşembe günü yayın akışına göre şifresiz olarak Toulouse - Benfica ve Marsilya Shakhtar Donetsk maçları yayınlanacak.



Sparta Prag Galatasaray karşılaşması Exxen üzerinden ekranlara gelecek.



GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?



Sarı kırmızılılar, ilk turda rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 ve her türlü beraberlikte tur atlayan takım olacak.



Çekya ekibi Sparta Prag'ın sahadan 1 farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.



Sparta Prag'ın alacağı en az iki farklı galibiyetle tur atlayan Çekya temsilcisi olacak.





