Sparta Prag'dan rövanş öncesi iddialı açıklama!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray , son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın güçlü ekibi Sparta Prag'ı Kerem Demirbay, Mertens ve Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 yendi. Rövanş öncesi avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, 22 Şubat'taki kritik maça odaklandı. Sparta Prag'la 205 maçta oynayan ve bir dönem Chelsea forması da giyen teknik direktör Jiri Jarosik; 3-2'lik mücadele, Mauro Icardi'nin performansı ve rövanş maçıyla ilgili Hürriyet'e yorumlarda bulundu.46 yaşındaki teknik direktör Jiří Jarošík'in açıklamaları şu şekilde: "Galatasaray'ın Sparta Prag'ı hafife aldığını, maça çok yavaş başladığını ve oyuna kötü bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Sparta Prag ise başından itibaren aktif ve yüksek yoğunlukta oynamaya başladı. Galatasaray'ın oyuncuları önemli zorluklarla karşılaştı; orta sahada topa sahip olmakta zorlandılar ve sık sık Sparta Prag'ın kolayca yakaladığı ve hızla atağa dönüştürdüğü uzun toplara başvurdular. Maç ilerledikçe, her iki takımın da sayısız şans yarattığı yoğun bir mücadeleye tanık olduk. Sonunda zafer şanslı takımın yani Galatasaray'ın oldu. Skorun belirleyici ismi olan Icardi, en büyük gücü ceza sahası içinde ve çevresinde oynama becerisinde yatan klasik bir forvet. Hava mücadelelerinde çok başarılıydı. Takım arkadaşlarının ortaları ve pasları sık sık onunla buluşuyor. Çünkü Icardi, maçın belirleyici anlarını yakalama becerisine sahip bir futbolcu. Icardi, oyunun genel akışına çok fazla dahil olmasa da, sürekli olarak efor sarf ediyor. Ayrıca dün gece Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens gibi oyuncular da iyi bir oyun sergilediler ve kalitelerini ortaya koydular.Sparta Prag'ın, kart cezalısı kilit oyuncularının yokluğu nedeniyle zorluklar yaşayacak olmasına rağmen Sparta Prag'ın stadyumundaki atmosfer harika olacak. Yine de Sparta Prag'ın turu geçme şansı konusunda iyimserliğimi koruyorum. Galatasaray'ın bir sonraki aşamaya geçmesi için yüzde yüz çaba göstermesi gerekiyor. Sparta Prag, takım olarak Avrupa'da her zaman yüzde yüzüyle oynadı ve mücadele etti. Sparta Prag, her rakibine yaptığı gibi Galatasaray'a da rövanşta çok ağır bir şekilde karşılık verebilir."