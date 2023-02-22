Spalletti'yi sinirlendiren Icardi yorumu

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşacağı sırada stüdyodan Mauro Icardi ve Francesco Totti ile ilgili sorun yaşadığı yorumlarını duyan Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti ise oldukça sinirlendi.



İtalyan teknik adam, "Hala Totti ve Icardi'den, onları nasıl yönettiğimden bahsediyorlar! Nasıl yönettiğimi göstermek için şimdi onlardan birini arayacağım!" dedi.



Spalletti, Totti ile Roma'da, Icardi ile Inter'de birlikte çalışmış ve iki futbolcu ile de sorun yaşamıştı.





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