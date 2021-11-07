Spalletti: 'Osimhen, Weah ve Van Basten'e benziyor'

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli teknik Direktörü Luciano Spalletti, Napoli'de katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Spalletti yaptığı açıklamada, "Zirvede kalmak istiyoruz ama bu sonucu garanti edemeyiz. Tutarlılığa ihtiyacımız var ve takımın gelişmeye açık olduğuna inanıyorum." açıklamasında bulundu.



Salernitana maçında kırmızı kart görerek Verona maçında takımını yalnız bırakacak olan Koulibaly ile ilgili konuşan teknik adam, "Pazar günü Koulibaly cezasından dolayı oynayamayacak, ancak yokluğunu telafi edebilecek harika profesyonellere sahibim. Kendimizi iyi hissetmek ve her maçı kazanmaya çalışmak istiyoruz. Kazanmadığımız her maç kaçırılmış bir şanstır. Mümkün olduğu kadar çok maç kazanmaya çalışacağız. Daha güçlü takımlar olup olmadığını göreceğiz."şeklinde konuştu.



"OSIMHEN, WEAH VE VANBASTEN'E BENZİYOR"



Bu sezon forma giydiği 12 maçta dokuz gol atan Osimhen hakkında Spalletti, "Weah'a benziyor, muhtemelen teknik olarak o kadar güçlü değil ama aynı kalitede. Ayrıca bana Van Basten'i hatırlatıyor. Osimhen genç ve o seviyelere ulaşabilir." şeklinde belirtti.



Bazı maçlardaki taraftar tepkilerine de değinen başarılı teknik adam, "Vicdanım rahat, biletleri ödeyenlerin yuhalama hakkı var. Ancak oğlumu asla bir stadyumda bir yetişkine hakaret etmeye götürmem. Bu beni biraz üzüyor ve bence oğulların benzer sahneleri izlemesine izin vermek iç karartıcı." dedi.



Serie A'da Milan ile eşit puanda olan ve liderlik için yarışan Napoli, bu sezon ligdeki 11 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik aldı.





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