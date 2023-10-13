Spalletti: 'İki şampiyonu kaybettik!'

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli takım kampından ayrılan Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali için açıklamada bulundu.Bahis soruşturması nedeniyle iki futbolcunun kamptan ayrılmasıyla ilgili konuşan İtalyan teknik adam,dedi.Yaşananlar için konuşan Spalletti, "sözlerini kullandı.Zaniolo ve Tonali, haklarında açılan bahis soruşturmasının ardından perşembe gecesi İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.