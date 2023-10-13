Spalletti: "İki şampiyonu kaybettik!"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, bahis soruşturması nedeniyle milli takım kampından ayrılan Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Spalletti: 'İki şampiyonu kaybettik!'
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13 Ekim 2023 16:08
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli takım kampından ayrılan Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali için açıklamada bulundu.

Bahis soruşturması nedeniyle iki futbolcunun kamptan ayrılmasıyla ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Bu doğru bir karardı. Böyle bir haberle şok olduktan sonra nasıl maç oynayabilirlerdi?" dedi.

Yaşananlar için konuşan Spalletti, "Farklı, zor bir gece oldu. Tüm takım Zaniolo ve Tonali'nin yanıdaydı. GErçekten çok üzgünüz. Eğer usulsüz bir şey olduysa, doğru olan bunun bedelini ödemektir. İki şampiyonu kaybettik. Zaniolo olağanüstü bir oyuncu. Tonali güçlü ve devamlı. Onları en kısa zamanda antrenmanlarda görmeyi umuyorum ama burada kalanlar da aynı derecede güçlü" sözlerini kullandı.

Zaniolo ve Tonali, haklarında açılan bahis soruşturmasının ardından perşembe gecesi İtalya Milli Takımı kampından ayrılmıştı.



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