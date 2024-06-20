Spalletti'den geleceği için flaş açıklama!

EURO 2024'e veda eden İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti, geleceği için açıklama yaptı.

Spalletti'den geleceği için flaş açıklama!
EURO 2024'e veda eden İtalya'da teknik direktör Luciano Spalletti, geleceği için açıklamalarda bulundu.

Luciano Spalletti yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı özür diliyorum. Sorumluluk bana ait çünkü kadroyu ben seçtim. Bundan daha fazlasını yapamazdık." dedi.

Geleceği için açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Geleceğim için Başkan Gravina ile konuşacağım. O bana her zaman harika davrandı. Konuşarak bir sonuca varacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden İtalyan teknik adam, "Bu turnuvada birkaç şey denedik ama bazı şeyleri değiştirmem gerektiği fikrine kapıldım. Bu insanların sanacağı kadar skandal bir sonuç değil. Zorlu bir gruptan çıkmayı başardık ama çeyrek finale gitmeyi başaramadık." diye konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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