  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    'Skrtel, Şaş'ı döve döve Adana'ya götürür ve..
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"

Spalletti: ''Büyük ihtimalle Barcelona...''

Inter'in teknik direktörü Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Barcelona maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Spalletti: ''Büyük ihtimalle Barcelona...''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2018 16:02
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak Inter'de teknik direktör Luciano Spalletti, basın toplantısı düzenledi ve rakiplerini Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gösterdi.

Barcelona hakkında övgü dolu sözlerde bulunan İtalyan teknik adam, ''Barcelona, bütük teknik direktörlerin örnek aldığı bir takımdır. Sadece futbolda da değil, bu dediğim şey tüm sporlar için geçerli. Tüm takımlardan daha güçlüler. Diğer takımlar inanılmaz işler yapmazsa büyük ihtimal şampiyon olacaklar.'' diye konuştu.

''ÇOK ÇOK GÜÇLÜLER...''

Spaletti, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olduğunu belirtirken ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya en yakın takım onlar. Juventus'un da potansiyeli var ama Barcelona çok çok güçlü.'' dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için