Spalletti: ''Büyük ihtimalle Barcelona...''

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak'de teknik direktör, basın toplantısı düzenledi ve rakiplerini Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gösterdi.Barcelona hakkında övgü dolu sözlerde bulunan İtalyan teknik adam, ''Barcelona, bütük teknik direktörlerin örnek aldığı bir takımdır. Sadece futbolda da değil, bu dediğim şey tüm sporlar için geçerli. Tüm takımlardan daha güçlüler. Diğer takımlar inanılmaz işler yapmazsa büyük ihtimal şampiyon olacaklar.'' diye konuştu.Spaletti, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olduğunu belirtirken ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya en yakın takım onlar. Juventus'un da potansiyeli var ama Barcelona çok çok güçlü.'' dedi.