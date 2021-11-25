Spaletti'den 'el sıkışmama' açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Spartak Moskova ile Napoli Rusya'da karşı karşıya gelirken, maçın ardından yaşanan bir olay ise karşılaşma kadar gündeme geldi.Spartak'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Rus ekibinin teknik direktörü Rui Vitoria, Napoli'nin hocası Luciano Spaletti ile el sıkışmak istedi. Ancak Spaletti ellerini havaya kaldırarak, bu talebi geri çevirdi.Konuyla ilgili açıklama yapan Spaletti, "" sözlerini kullandı.Bu sezon benzer bir olay Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan maçın ardından da yaşandı. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, kendi sahalarında Liverpool'a 3-2 kaybetmelerinin ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Jürgen Klopp ile sıkışmadı.