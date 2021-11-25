Spaletti'den 'el sıkışmama' açıklaması

Napoli Teknik Direktörü Luciane Spaletti, Spartak Moskova maçının ardından kendisiyle el sıkışmak isteyen ancak bu talebini reddettiği Rui Vitoria için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Spaletti'den 'el sıkışmama' açıklaması
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25 Kasım 2021 16:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Spartak Moskova ile Napoli Rusya'da karşı karşıya gelirken, maçın ardından yaşanan bir olay ise karşılaşma kadar gündeme geldi.

Spartak'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Rus ekibinin teknik direktörü Rui Vitoria, Napoli'nin hocası Luciano Spaletti ile el sıkışmak istedi. Ancak Spaletti ellerini havaya kaldırarak, bu talebi geri çevirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Spaletti, "Vitori beni maçtan önce selamlamadı. Diğer teknik adamla maçtan önce selamlaşırsınız, maç bittikten sonra kazandığınız için değil" sözlerini kullandı.



ATLETICO MADRID - LIVERPOOL MAÇINDA DA YAŞANDI

Bu sezon benzer bir olay Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan maçın ardından da yaşandı. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, kendi sahalarında Liverpool'a 3-2 kaybetmelerinin ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Jürgen Klopp ile sıkışmadı.


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