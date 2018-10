SPAL Inter maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Las Vegas polisinin tecavüz soruşturması açtığı ve zor günler yaşayan, kendisine yeni bir avukat tuttu.2009 yılında yaşanan olay için hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ronaldo, daha önce Paris Hilton'un da avukatlığını yapan veolarak bilinen David Chesnoff ile anlaştı.Chesnoff, daha önceden Shaquille O'Neal, Mike Tyson, Andre Agassi, Bruno Mars, Leonardo DiCaprio ve Jamie Foxx gibi isimlerin avukatlığını yapmıştı.MLS ekiplerindenforması giyen, Milan'a döneceği iddiaları hakkında açıklamada bulundu.37 yaşındaki İsveçli forvet, ''Her zaman dedikodular olur.'' sözlerini kullandı ve yine kendine has cevaplarından birini verdi.Ibrahimovic,, 2010-12 yılları arasında Milan'da oynamış ve 85 maçta 56 gol atma başarısı göstermişti.Lyon forması giyen ve uzun bir aradan sonra Belçika Milli Takımı kadrosuna davet edilenDenayer, hafta sonu Paris Saint Germain ile oynayacakları maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.Jason Denayer, basın toplantısında Manchester City'e karşı aldıkları galibiyetin bir benzerini tekrarlamak istediklerini dile getirdi.Belçikalı savunma oyuncusu ilk olarak milli takım hakkında konuşurken 'dedi.Paris SG maçıyla ilgiliifadelerini kullandı.Manchester City maçındaki gibi bir mücadele sergileyeceklerini söyleyen Denayer, ''Oyunumuzu onlara kabul ettirmeye çalışacağız. Kalemizi de takım olarak savunacağız'' dedi.Teknik Direktörü, proje ve plan takımı haline gelmeleri gerektiğini belirterek, "3 maç kazandık, 'Tamam her şey bitti.', 3 maç kaybettik, 'Bu işi yapamıyoruz.' diyemeyiz. Uzun soluklu, altyapıya önem veren, kulüp bütçesini doğru planlayan, sahada hedefine doğru ilerleyen bir plan yapmamız lazım." dedi.Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Demir Grup Sivasspor maçında kötü oynadıklarını ve bu yenilgiyi unuttuklarını söyledi.Bu maçı değil, ondan önceki 6 haftada neyi eksik yapıp, 3 puan alamadıklarını tartıştıklarını aktaran Aybaba, hem futbolcularının hem de kendisinin üzgün olduğunu ifade etti."Diğer maçlardaki oyunumuzu sahaya nasıl yansıtırız, onu düşünüyoruz." ifadesini kullanan Aybaba, şöyle devam etti: Uzun soluklu, altyapıya önem veren, kulüp bütçesini doğru planlayan, sahada hedefine doğru ilerleyen bir plan yapmamız lazım. Böyle bir plan başlamışken, hepimizin buna sahip çıkması lazım. Sportif başarıyı hepimiz istiyoruz. Gelecektir de zamanı var.""Sakatlıklardan kaynaklı bazı değişimlere gideceğiz"Aybaba, bu hafta MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacaklarını ve rakiplerinin iyi bir takım olduğunu kaydetti.MKE Ankaragücü'nün önde hareketli ve hızlı oyuncuları olduğunun altını çizen Aybaba, şöyle konuştu:"Sakatlıklardan kaynaklı bazı değişimlere gideceğiz. Değişim olacak. Tunay'ın da oynama ihtimali düşük. Bazı oyuncuların mevki içinde değişiklikler olacak. Birkaç tane var, şanssızlık var... Biz 'Bu maçı nasıl kazanamadık?' diye 4 maç düşünüyoruz. Bizim de yaptığımız hatalar var. Oyuncuların yerlerine geçin. Çok koşuyorlar, mücadele ediyorlar, herkes beğeniyor ve kazanamıyorsunuz. İyi oynayıp 4-5 maç sonuç alamadığımız zaman sıkıntı başlıyor. Bizim oyuncular, oynanan oyundan keyif aldığını görünce kendilerini farklı yere koymaya başladılar. O da rahatsızlık verici bir durum. Sivasspor maçında bunu gördük. Birey olarak bir şey yapmaya çalıştılar. 2-3 senenin en kötü maçı çıktı."Premier Lig'de bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve performansıyla dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.Birçok futbol otoritesi tarafından kendisinin ligin en iyi oyuncusu gösterilmesini değerlendiren Hazard, "Şu anda ben iyiyim ama iki ay sonra çok farklı olabilir. Beni nasıl nitelendirdikleri umrumda değil. Çalışmaya devam edeceğim ve neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.Premier Lig'de beğendiği isimleri açıklayan Hazard, "Kante en iyiler arasında olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncu var. Agüero da en iyilerden biri. Şu an sakat olan De Bruyne de var. Muhammed Salah ise geçen sezonun en iyi oyuncusuydu" dedi.Chelsea ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği3-1 yenenteknik direktörü Mustafa Denizli, lacivert-beyazlı takımdaki görevine 3 puanla başladığı için son derece mutlu olduğunu söyledi.Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, statta ve ekran başındakilere zevk veren bir maç izlettiklerini belirtti.Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve kaybeden 2 takımın karşılaştığını aktaran Denizli, "Güzel gollerin atıldığı bir karşılaşma oldu. Maçta 2 takım için de dönebilecek dönemler oldu. Biz 2-0'dan sonra farkı açabilirdik ama 2-1'in ardından sıkıntı yaşadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Puan da kaybedebilirdik. Ama ben ve takımım 3 puanla başladığımız için son derece mutluyuz. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.Çok fazla değişiklik yapılacak bir kadroya sahip olmadıklarının altını çizen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:"Psikolojisi bozuk bir takımı mental olarak maça hazırladık ve saha içinde futbolcularımızı en iyi bölgelerde onlara özgürlük tanıyarak oynattık. Bu çalışmalar sonuç verdi. Şu an iyi bir puana ulaştık. Gelecek haftalarda bu puanları artırmak istiyoruz. Milli maçlar için liglere ara verilecek. Altı oyuncumuz milli takımlara gidecek. Onların nasıl döneceği benim için son derece önemli. Güzel bir yola girmek istiyoruz. Onun ışıklarını bu akşam gördük."Takımda eksiklerin olduğunu vurgulayan Denizli, "Futbolda mükemmeli bulamazsınız. Önemli olan var olan eksikleri asgariye indirmek. Fizik olarak büyük bir mücadele ortaya koyduk. Belli bölgelerde alternatifleri olan bir takım değiliz. Yorgunlukları olan futbolcuları kulübeden çok fazla destekleme şansımız yok. Ben kısa sürede değişiklik yapan bir teknik adam değilim. Yapacağımız çalışmalarla eksikleri gidermeye çalışacağız. Özellikle topa sahip olmak bizim adımıza çok önemli değil. Topa sahip olduğumuzda doğru koşuları yapıp, doğru topları oynamak bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.Mustafa Denizli, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere 3 İstanbul takımında şampiyonluk yaşadığını ve bir başka İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'da da bunu başarıp başaramayacağına ilişkin bir soruya ise şöyle cevap verdi:"Şampiyonluğu düşünmezseniz bu meslekte başarı elde etme şansınız yok. Teknik direktörlük hayatım, kazandığım ve kaybettiğim yarışlarla dolu. Kasımpaşa'yı bu yarışın içine sokarız. İnşallah öyle bir şey yaşarız. Her şeyin yaşanabileceği bir ligde yarışıyoruz."