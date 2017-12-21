Space Soldiers Formaları Ön Satışta!

Space Soldiers forman için hemen sipariş ver!

Ülkemizi CS: GO sahnesinde başarılı bir şekilde temsil eden Space Soldiers cephesinden Major katılımının akabinde taraftarlarını sevindirecek haberler gelmeye devam ediyor.

Space Soldiers, ELEAGUE Boston 2018'de de kullanmak üzere yeni formasını geçtiğimiz günlerde tanıttı ve aylardır beklenen müjdeli haberi verdi: SS'in yeni forması satışa çıkıyor!



₺149.90'lik fiyatıyla Space Soldiers resmi internet sitesinde ön satışı yapılan formaların teslimatına 28 Şubat'da başlanacak. Yani forma satın almanız durumunda Major'den 1 ay sonra elinize geçecek. Sipariş ekranına buradan ulaşabilirsiniz

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