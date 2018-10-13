Space Soldiers'tan ilk açıklama: Oyuncular finansal teklifimizi kabul etmediler!

Bugün Can "XANTARES" Dörtkardeş ve Buğra "Calyx" Arkın'ın açıklamaları ile Space Soldiers organizasyonu ve oyuncularının yollarını ayırdığı duyurulmuştu.

Bugün Can "XANTARES" Dörtkardeş ve Buğra "Calyx" Arkın'ın açıklamaları ile Space Soldiers organizasyonu ve oyuncularının yollarını ayırdığı duyurulmuştu.

Organizasyondan ilk açıklama ise az önce geldi.

Twitterdan yapılan açıklamalar şu şekilde:





"CS:GO takım oyuncularımız ile bir süredir yürütmekte olduğumuz görüşmeler, oyuncularımızın şirketimiz tarafından teklif edilen finansal paketi kabul etmemeleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. 

Her biri çok değerli yetenekler olan oyuncularımızın daha iyi şartlar ile farklı oluşumlarda profesyonel hayatlarına devam etme talepleri de şirketimiz tarafından olumlu karşılanmakta olup, sözleşme kapsamında oluşan bonservislerinin sözleşme süresinden önce talep edilmesi durumunda şirketimiz azami anlayışı gösterecektir.

Space Soldiers, Türkiye'de espor sektörünün profesyonelleşmesi ve oluşan katma değerin ülkemizde kalmasına imkan tanıyacak yeni projeleriyle yoluna devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Video Galeri
Son haberler
...

Space Soldiers'tan ilk açıklama: Oyuncular finansal teklifimizi kabul etmediler!
...

bishop: "Uluslararası minor ve benzeri turnuvalarda boy göstermek istiyoruz"
...

Finalin ilk adı ENCE!
...

Güdümlü Füze Fortnite'tan tekrar kaldırıldı!
...

SPACE SOLDIERS DAĞILDI! İLK AÇIKLAMA GELDİ!
...

FIFA 19'da yaz transferlerinden kurulu kadro! Ronaldo, Mahrez ve dahası..
...

IEM Chicago biletini kim kapacak?
...

Guangzhou'nun Overwatch League takımı detay vermeye hazırlanıyor!
...

Fnatic'te neler oluyor? Yeni transfer kim olacak?
...

Call of Duty: Black Ops 4'teki tüm Specialistler!

Sporx Anasayfasına Dön