Space Soldiers'tan ilk açıklama: Oyuncular finansal teklifimizi kabul etmediler!

PSA:



Since several months we are in talks with our CS:GO players who declined our financial offer and therefore we couldn't come to an agreement. pic.twitter.com/cRRChQcCpo



— Space Soldiers (@SpaceSoldiersTR) 13 Ekim 2018









As every player is highly talented and valuable, we respect their wish to pursue their professional career in better conditions. Due to our agreement which still continues and includes a buyout clause, we will hold on to it in high priority.



— Space Soldiers (@SpaceSoldiersTR) 13 Ekim 2018







Space Soldiers will continue to make Turkey's esport scene more professional with new opportunities and projects.



— Space Soldiers (@SpaceSoldiersTR) 13 Ekim 2018





Bugün Can "XANTARES" Dörtkardeş ve Buğra "Calyx" Arkın'ın açıklamaları ile Space Soldiers organizasyonu ve oyuncularının yollarını ayırdığı duyurulmuştu.Organizasyondan ilk açıklama ise az önce geldi.Twitterdan yapılan açıklamalar şu şekilde:"CS:GO takım oyuncularımız ile bir süredir yürütmekte olduğumuz görüşmeler, oyuncularımızın şirketimiz tarafından teklif edilen finansal paketi kabul etmemeleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.Her biri çok değerli yetenekler olan oyuncularımızın daha iyi şartlar ile farklı oluşumlarda profesyonel hayatlarına devam etme talepleri de şirketimiz tarafından olumlu karşılanmakta olup, sözleşme kapsamında oluşan bonservislerinin sözleşme süresinden önce talep edilmesi durumunda şirketimiz azami anlayışı gösterecektir.Space Soldiers, Türkiye'de espor sektörünün profesyonelleşmesi ve oluşan katma değerin ülkemizde kalmasına imkan tanıyacak yeni projeleriyle yoluna devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."