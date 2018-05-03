Space Soldiers'a vize şoku! Sidney'e gidemiyoruz

Elemelerde gösterdiği müthiş performans sonucu IEM Sydney 2018'e katılma hakını elde eden temsilcimiz Space Soldiers bugün yapılan paylaşım ile taraftarlarını şoka uğrattı.


Avustralya'daki turnuva katılma hakkını elde eden ekibimiz vize sorunları nedeniyle turnuvaya katılamayacak. Önce Intel Extreme Masters tarafından yapılan paylaşım ile duyurulan olay, daha sonra Space Soldiers'ın resmi Twitter hesabından da taraftarlar ile paylaşıldı.

Space Soldiers ile beraber Ukrayna ekibi Natus Vincere de, vize sorunları nedeniyle turnuvaya katılamayan bir diğer ekip oldu. Bu iki takım yerine IEM Sydney'de mücadele edecek takımlar ise Fransız ekibi G2 ve Avustralya temsilcisi Legacy Esports olacak.

Yazar: Gökhan "makaron" Aksu

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