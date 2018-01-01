Space Soldiers'a önemli sınav
Play2Live Cryptomasters'ta temsilcimiz yarı finalde GODSENT'i ağırlıyor.
Teknik aksaklıklarla geçilen çeyrek final etabının ardından Belarus'taki 2 günlük turnuvanın büyük günü başlıyor. İlk maçta Space Soldiers, hatırlanacağı üzere Windigo takımına karşı seride 0-1 geriye düşmesine rağmen Mirage (16-14) ve Inferno (16-7) haritalarını kazanıp rakibini turnuva dışına itmişti. Bu sonuçla yarı finali ve $10.000 ödülü garantileyen temsilcimiz, bugünün ilk maçında Sprout takımını 2-1 mağlup eden GODSENT ile karşılaşıyor.
Space Soldiers, ödül havuzunun kripto para birimi şeklinde dağıtılacağı, bu alanda bir ilki gerçekleştirecek olan Play2Live Crypromasters'ta "aslan payı" için mücadele edecek. Yarı finalde karşılaşacağı GODSENT ekibinde Ludvig "brollan" Brollin'in durumu belirsizken, an itibariyle oyuncunun yerine bir süredir aktif olmayan Ali "konshi" Abdulaziz'in stand-in olarak oynaması bekleniyor. Böyle bir durumda maçın Space Soldiers için çok da zorlu geçmeyeceğini öngörebiliriz.
Öte yandan günün diğer yarı final mücadelesi AGO ve BIG takımları arasında olacak. Günün sonunda da büyük final mücadelesiyle turnuvayı kapatacağız. Space Soldiers için bu maceranın $50.000 kazanılıp dönülmüş, güzel bir Belarus tatili olmasını diliyor, günün bütün maçlarını Sporx Espor CS:GO yayın ekibinin sunumuyla şuradan canlı olarak izleyebileceğinizi hatırlatıyoruz.
Yazar: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
Space Soldiers, ödül havuzunun kripto para birimi şeklinde dağıtılacağı, bu alanda bir ilki gerçekleştirecek olan Play2Live Crypromasters'ta "aslan payı" için mücadele edecek. Yarı finalde karşılaşacağı GODSENT ekibinde Ludvig "brollan" Brollin'in durumu belirsizken, an itibariyle oyuncunun yerine bir süredir aktif olmayan Ali "konshi" Abdulaziz'in stand-in olarak oynaması bekleniyor. Böyle bir durumda maçın Space Soldiers için çok da zorlu geçmeyeceğini öngörebiliriz.
Öte yandan günün diğer yarı final mücadelesi AGO ve BIG takımları arasında olacak. Günün sonunda da büyük final mücadelesiyle turnuvayı kapatacağız. Space Soldiers için bu maceranın $50.000 kazanılıp dönülmüş, güzel bir Belarus tatili olmasını diliyor, günün bütün maçlarını Sporx Espor CS:GO yayın ekibinin sunumuyla şuradan canlı olarak izleyebileceğinizi hatırlatıyoruz.
Yazar: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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