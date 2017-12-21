Space Soldiers Stickerları Satışa Çıktı

Kısa bir süre önce Major sistemi değişmiş, yarışmacı takım sayısı 16'dan 24'e yükselmişti. Böylece otomatik olarak Main Qualifier'a yükselen 8 takım da Major takımı olmuştu. Valve, 21 Aralık'da yayınladığı güncellemeyle ELEAGUE Major sezonunu açtı ve 24 takımın bu Major için olan sticker ve graffitilerini oyuna ekledi. Bu eşyalar Steam Marketi'nden, oyun içinden satın alınabilir durumda. Eşyalarının oyuna eklenip ismi ölümsüzleştirilen, bu eşyaların satışından elde edilecek karın %50'sine sahip olan takımlar ise şöyle:











Sticker ve graffitilere ek olarak, Valve "Pick'Em Challenge" ismiyle turnuvadaki maçlara sticker yatırarak bet yapılabilen sistemi de geri getirdiğini duyurdu. Ayrıca, turnuvada olmayacak olmalarına rağmen sürpriz bir kararla Hansel "BnTeT" Ferdinand ile Peter "stanislaw" Jarguz'un stickerları oyuna eklendi ve bu oyuncuların yerlerine geçen Luis "peacemaker" Tadeu ile Wilton "zews" Prado'nun adına bir eşya eklemesi yapılmadı.





Anlaşılacağı üzere ELEAGUE Boston 2018'deki temsilcimiz Space Soldiers'ın da eşyaları artık oyunda. Valve sanatını konuşturmuş, iyi eğlenceler!









