Space Soldiers sonunu getiremedi
Play2Live Cryptomasters'ta finale kadar hatasız giden Space Soldiers, Polonya takımı AGO'ya yenilerek ikinci oldu.
Belarus'ta gerçekleşen 100.000$ ödül havuzlu turnuvaya Space Soldiers - Windigo maçıyla merhaba dedik. Çeyrek finalde Bulgar rakibini 2-1 ile geçen Space Soldiers, yarı finalde GODSENT'in rakibi oldu. Engin "MAJ3R" Küpeli liderliğinde temsilcimiz bu kez harita kaybetmeden, 2-0 ile galip geldi ve adını finale yazdırdı. Finalde rakip Goodjob ve BIG'i 2-0'lık skorlarla geçen AGO'ydu.
Final maçı AGO'nun seçimiyle Cobblestone'da başladı. Haritaya CT olarak başlayan rakip, ilk pistol raundunu ve sonrasındaki anti-ecoyu kazansa da Space Soldiers üç raunt galibiyetiyle skorda 3-2 öne geçti. Fakat özellikle Damian "Furlan" Kislowski'nin iyi oyunuyla vites yükselten AGO, ilk yarının sonuna kadar yalnızca bir raunt daha kaybetti ve devre skoru 11-4 Polonyalılar lehine şekillendi. İkinci yarıda CT tarafına geçtik ve devreye fırtına gibi başladık. Ahmet "paz" Karahoca'nın etkili oyununa takımdan da destek gelince altı rauntluk bir seri yakalayarak farkı 11-10'da bire kadar indirdik. Ancak devamı getiremedik ve AGO'nun beş rauntluk serisi Cobblestone skorunu 16-11 olarak belirledi.
Takımımız ikinci harita olarak Train'i seçmişti. Tıpkı Cobblestone gibi bu harita da AGO'nun CT pistol raunt galibiyetiyle başladı. Ancak 3-0'dan sonra, ekonomimizi toparlayarak rakibe karşılık verebildik. İlk raundumuzu kazandıktan sonraysa oyunu domine etmeye başladık. Skoru bir ara 9-4'e kadar getirsek de ilk yarının son iki raundunu kazanmayı başaramadık ve devre skoru 9-6 oldu. İkinci yarıya AGO, bu kez T olarak, pistol raunt ve sonraki anti-eco rauntlarını kazanarak başladı. Elimizdeki avantaj uçup gitmiş, skor 9-9 olmuştu. Fakat sahneye yıldız oyuncumuz İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş çıktı. Onun ön ayak olmasıyla vites yükselten Space Soldiers, yedi rauntluk muhteşem bir seriyle Train haritasını 16-9 kazandı.
Son harita Inferno yine AGO CT pistol raunt galibiyetiyle start aldı. Devrede üstünlüğü ele geçirdiğimizde skorda 4-1 gerideydik. Bu noktadan sonra adeta XANTARES'in Train performansıyla yarışır şekilde Buğra "Calyx" Arkın saheneye çıktı. Genç yıldız kritik skorlar ve güzel oyunlarla takımımızı 10-5'lik devre arası üstünlüğüne taşıdı. İkinci yarıdaysa rüzgar tam tersine esti. AGO'nun oyunlarına bir türlü karşılık veremedik. Dominik "GruBy" Swiderski'nin kritik killeriyle skoru 14-11'e kadar getirdiler. Space Soldiers rakibi şampiyonluk sayısına ulaşmadan iki raunt daha kazanıp durumu 14-13 yapsa da sonraki rauntlar AGO lehine sonuçlandı ve Polonya temsilcisi Play2Live Cryptomasters şampiyonu oldu. Space Soldiers bu ikincilikle 30.000$'lık para ödülünün sahibi oldu, şampiyon AGO ise kasasına 50.000$ koydu.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
Final maçı AGO'nun seçimiyle Cobblestone'da başladı. Haritaya CT olarak başlayan rakip, ilk pistol raundunu ve sonrasındaki anti-ecoyu kazansa da Space Soldiers üç raunt galibiyetiyle skorda 3-2 öne geçti. Fakat özellikle Damian "Furlan" Kislowski'nin iyi oyunuyla vites yükselten AGO, ilk yarının sonuna kadar yalnızca bir raunt daha kaybetti ve devre skoru 11-4 Polonyalılar lehine şekillendi. İkinci yarıda CT tarafına geçtik ve devreye fırtına gibi başladık. Ahmet "paz" Karahoca'nın etkili oyununa takımdan da destek gelince altı rauntluk bir seri yakalayarak farkı 11-10'da bire kadar indirdik. Ancak devamı getiremedik ve AGO'nun beş rauntluk serisi Cobblestone skorunu 16-11 olarak belirledi.
Takımımız ikinci harita olarak Train'i seçmişti. Tıpkı Cobblestone gibi bu harita da AGO'nun CT pistol raunt galibiyetiyle başladı. Ancak 3-0'dan sonra, ekonomimizi toparlayarak rakibe karşılık verebildik. İlk raundumuzu kazandıktan sonraysa oyunu domine etmeye başladık. Skoru bir ara 9-4'e kadar getirsek de ilk yarının son iki raundunu kazanmayı başaramadık ve devre skoru 9-6 oldu. İkinci yarıya AGO, bu kez T olarak, pistol raunt ve sonraki anti-eco rauntlarını kazanarak başladı. Elimizdeki avantaj uçup gitmiş, skor 9-9 olmuştu. Fakat sahneye yıldız oyuncumuz İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş çıktı. Onun ön ayak olmasıyla vites yükselten Space Soldiers, yedi rauntluk muhteşem bir seriyle Train haritasını 16-9 kazandı.
Son harita Inferno yine AGO CT pistol raunt galibiyetiyle start aldı. Devrede üstünlüğü ele geçirdiğimizde skorda 4-1 gerideydik. Bu noktadan sonra adeta XANTARES'in Train performansıyla yarışır şekilde Buğra "Calyx" Arkın saheneye çıktı. Genç yıldız kritik skorlar ve güzel oyunlarla takımımızı 10-5'lik devre arası üstünlüğüne taşıdı. İkinci yarıdaysa rüzgar tam tersine esti. AGO'nun oyunlarına bir türlü karşılık veremedik. Dominik "GruBy" Swiderski'nin kritik killeriyle skoru 14-11'e kadar getirdiler. Space Soldiers rakibi şampiyonluk sayısına ulaşmadan iki raunt daha kazanıp durumu 14-13 yapsa da sonraki rauntlar AGO lehine sonuçlandı ve Polonya temsilcisi Play2Live Cryptomasters şampiyonu oldu. Space Soldiers bu ikincilikle 30.000$'lık para ödülünün sahibi oldu, şampiyon AGO ise kasasına 50.000$ koydu.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
Video Galeri
Son haberler