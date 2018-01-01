Space Soldiers finalde!

Temsilcimiz Space Soldiers davet alarak katıldığı Belarus'taki Play2Live Cryptomasters adlı turnuvada finale yükseldi.

Belarus'ta düzenlenen ve ödülün kripto para olarak verileceği Play2Live Cryptomasters'ta Space Soldiers finalde! Takımımız turnuvaya davet alarak katılmıştı. Çeyrek finalde güzel bir oyunla Windigo ekibini eleyen temsilcimiz yarı final karşılaşmasında GODSENT ile karşılaşmıştı. Cache haritasıyla başlayan karşılaşmada her ne kadar ilk yarı 8-7 gibi çekişmeli bir skorla bitse de temsilcimizin güzel oyununa Buğra ''Calyx'' Arkın'ın 28 skorluk performansı eklenince harita 16-10 Space Soldiers üstünlüğüyle sonlandı. İlk yarısını 12-3 gibi büyük bir üstünlükle kapadığımız Mirage haritasında ise GODSENT ekibi ikinci yarıda direniş gösterse de sonuç değişmedi ve Space Soldiers haritadan 16-11 skoruyla galip ayrıldı. 16-10 ve 16-11'lik harita skorlarıyla 2-0'lık seri galibiyet Space Soldiers'ı finale taşıdı.

Temsilcimiz finalde AGO-BIG maçının galibiyle eşleşecek. Final karşılaşmasının bugün (25 Şubat) Saat 17'de gerçekleşmesi planlanıyor.

Sporx Espor ekibi olarak Türkçe sunumunu gerçekleştirdiğimiz turnuvanın yayınına buradan  ulaşabilirsiniz.

Yazar: Abdullah ''Deco'' İstenci

 

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