SPA'da George Russell sürprizi!

Williams'ın Britanyalı pilotu George Russell, SPA'daki yarışa ön çizgiden başlayacak.

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SPA'da George Russell sürprizi!
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28 Ağustos 2021 18:11
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Belçika Grand Prix'sinde Williams ve George Russell sürprizi yaşandı.

SPA'da yağmur altındaki büyük heyecanda Williams, sıralama turlarına da hızlı başladı ve Russell ile ikinci sırayı aldı.

Red Bull'dan Max Verstappen, Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 59.765 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Williams'ın Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 0.321 saniye farkla ikinciliği, liderden 0.334 saniye yavaş turlayan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise üçüncülüğü elde etti.

Belçika'da 44 tur üzerinden koşulacak yarış, pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. 


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