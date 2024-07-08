Sözleşmesini erken feshetti, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sözleşmesini erken feshetti, Fenerbahçe'ye dönüyor!
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08 Temmuz 2024 21:24
Son güncelleme 08 Temmuz 2024 21:27
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, Fenerbahçe'ye dönüyor.

SÖZLEŞMESİ BİTMEDEN AYRILDI

Brezilya basınından Pais do Futebol'da yer alan habere göre; Gremio'nun Fenerbahçe'den kiraladığı Joao Pedro, sözleşmesi sona ermeden kendi isteğiyle takımdan ayrılma kararı aldı.

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kampına katılacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Kiralık sözleşmesinin bitmesine 1 ay kalan Pedro, Gremio'da 45 maça çıktı, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Yıldız oyuncu Fenerbahçe'de ise 28 maça çıktı ve 5 gol, 1 asist yaptı. 

 
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