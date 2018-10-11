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Sözleşmesi TL'ye çevrilen ilk futbolcu!

Yerli futbolcuların sözleşmelerinin Türk Lirası üzerinden yapılması kararname ile yürürlüğe girmişti. Sözleşmesi TL üzerinden ilk revize edilen oyuncu Bursasporlu Yusuf Erdoğan oldu.

Sözleşmesi TL'ye çevrilen ilk futbolcu!
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11 Ekim 2018 11:42
Süper Lig'de bir ilk! Sözleşmesi TL üzerinden yapılan ilk futbolcu Bursaspor'un kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan oldu.

Bursa.com'da yer alan habere göre; tecrübeli futbolcunun menajeriyle masaya oturan Bursaspor Başkanı Ali Ay, oyuncunun sözleşmesini 5,2 eurodan sabitleme konusunda anlaşmaya vardı.

Yusuf, Bursaspor'dan ilk yıl 700, ikinci yıl 800, üçüncü yıl içinse 900 bin euro kazanıyordu.

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