Sözleşmesi feshedilen Diagne'nin keyfi yerinde

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kulübün yaz döneminde yeniden mukavele yapma sözüne rağmen, Diagne'nin menajeriyle birlikte transfer görüşmelerine başladığı ve keyfinin de gayet yerinde olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; Instagram
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Sözleşmesi feshedilen Diagne'nin keyfi yerinde
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09 Şubat 2022 13:50
Galatasaray'la sözleşmesi feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak telefonda konuşurken bir fotoğrafını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Sizce kiminle görüşüyorum" diye sordu.

Sakatlığı 1.5 ay daha sürecek olan 30 yaşındaki golcü, sezon sonuna kadar Galatasaray'dan parasını alacak.

Kulübün yaz döneminde yeniden mukavele yapma sözüne rağmen, Diagne'nin menajeriyle birlikte transfer görüşmelerine başladığı ve keyfinin de gayet yerinde olduğu öğrenildi.

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