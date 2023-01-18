Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 11:32 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 11:32

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Resmi gazetede yayınlandı mı?

Sözleşmeliye kadroda son dakika gelişmesi: Sözleşmeliye kadro teklifi Meclis'e sunuldu. Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Resmi gazetede yayınlandı mı soruları da teklifin ardından gündeme gelmeye başladı. Yasa teklifi ile 28 Kasım 2022'den önce çalışmaya başlayan, toplam 458 bin 615 sözleşmeli personel, çalışma süresine bakılmaksızın memur kadrosuna alınacak. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclisten geçti mi? Resmi gazetede yayınlandı mı? İşte detaylar...

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Resmi gazetede yayınlandı mı?
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Sözleşmeliye kadroda son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclisten geçt mi, Resmi Gazetede yayınlandı mı? sorularının detaylarını derledik. Mustafa Elitaş, kamuoyunda beklenen sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasından önce detayları açıkladı. İşte sözleşmeliye kadro hakkında tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmeli kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Elitaş açıklamasında: "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Bütün belediyelere 3+1 modeline dahil edeceğiz. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı. 

Elitaş "Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici'nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduk'' dedi. Sanatçılar için farklı bir düzenleme olduğuna değinen Elitaş ''Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz" dedi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Sözleşmeliye kadro henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ise 3 yıl çalışmış olma şartıyla, kamudaki sözleşmeli personel için kadro yolu açılmış olacak. Fakat kamuda aksama olmaması için 1 yıl aynı yerde görev yapmak zorunda olacak. Buna göre devlet memurlarında olduğu gibi belediye personeli de 3 yılın sonunda kadroya alınacak.

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