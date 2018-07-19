Sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih başvurusu! MEB ilk atama başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenler MEB üzerinden 20 Temmuz'a kadar başvurularını ilk.atama.meb.go.tr adresi üzerinden yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının başladığını duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlik ataması tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;5.1. "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum."5.2. "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan '5.2.' seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.17 Temmuz Salı günü başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Temmuz Cuma günü sona erecek. En fazla 20 kurumun tercih edilebileceği ekranda, tercihler bağlı olunan il veya ilçe müdürlüklerince onaylatılacak. Öğretmen adayları, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" seçeneğini de kullanabilecek.Bakanlıktan yapılan duyuruda, "2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu çerçevesinde sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar için sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma işlemleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.Mebbis kelimesinin anlamı; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri demektir. MEB tarafından öğretmenlere özel olarak oluşturulan bu sistem, bu sene içerisinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sistem içerisinde öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracak ve bununla birlikte öğretmenlerin kullanımını zorunlu kılan servisler bulunmaktadır.Şifre Hatırlatma İşlemleriSayın Mebbis Kullanıcısı,Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.Giriş sayfasında hali hazırda kullandıkları MEBBİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. MEBBİS Kullanıcıları direkt modül içerisinden de yardım masasına ulaşabilirler. Bunun için MEBBİS içerisinde iken, ilgili modülün araç çubuğunda yer alan "Yardım Masası" simgesine tıklayarak direkt sisteme giriş yapabilir, ilgili modül kodu ve ekran kodu yardım masasına aktarılır.Sisteme giriş yapan kullanıcı en soldaki "ANA MENÜ" bölümünden "Sorun Bildir" bağlantısını seçer. 2. Açılan bölümde sol taraftan ilgili birimin altından modül/sistem seçilir. Bu alan zorunludur. 3. Taleple ilgili açıklamalar kısa ve net bir şekilde girilir. (2000 karakter sınırı vardır.) Bu alan zorunludur. 4. İletişim bilgileri alanından "Ekle" düğmesinden iletişim bilgileri eklenir. İletişim bilgilerinden e-posta adresini girmek zorunludur. İletişim bilgileri sistemi ilk kullanımda eklenir, diğer kullanımlarda var olan iletişim bilgileri sistem tarafından otomatik olarak yüklenir. 5. Talep ile ilgili dosya(lar) eklenmek istenirse "TALEP İLE İLGİLİ DOSYALAR" alanından "Dosya Seç" düğmesi kullanılarak dosya seçildikten sonra "Ekle" düğmesine basılır. Dosya yükleme işlemi başarılı ise listeye eklenir. Birden fazla dosya yüklemek mümkündür. Her dosya için bu işlem tekrarlanmalıdır. Eklenebilecek dosya türleri "docx,doc,ppt,bmp,png,xls,pdf,txt,jpeg,jpg,pps,rar,zip" olup, azami dosya boyutu her dosya için 5 MB(megabayt) tır. En fazla yüklenebilecek dosya sayısı 10 dur. 6. "Gönder" düğmesine tıklanarak talep ilgili birime gönderilir.