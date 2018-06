Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2018 nasıl yapılır? MEBBİS başvuru ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları resmen başladı. Peki 2018 sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? İşte MEBBİS ve başvurular hakkında tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılacak yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular 2-8 Mart arasında Bakanlığın 'ilkatama.meb.gov.tr' adresi üzerinden yapılacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak.Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. 2 Mart'ta ön başvurusu alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10 - KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan içi n en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar d,hil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, ö zgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecekSözlü sınava katılanların sınav puanları "Sözlü Sınav Sonuç Ekranı"na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.daylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından 'KPSSP121' puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına 'KPSSP120' puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.* Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,* Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,* Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,* Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair b elgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).* Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacak.Mebbis kelimesinin anlamı; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri demektir. MEB tarafından öğretmenlere özel olarak oluşturulan bu sistem, bu sene içerisinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sistem içerisinde öğretmenlerin işlerini kolaylaştıracak ve bununla birlikte öğretmenlerin kullanımını zorunlu kılan servisler bulunmaktadır.Şifre Hatırlatma İşlemleriSayın Mebbis Kullanıcısı,Bu bölümü şifrenizi unuttuğunuzda kullanabilirsiniz. Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.Giriş sayfasında hali hazırda kullandıkları MEBBİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. MEBBİS Kullanıcıları direkt modül içerisinden de yardım masasına ulaşabilirler. Bunun için MEBBİS içerisinde iken, ilgili modülün araç çubuğunda yer alan "Yardım Masası" simgesine tıklayarak direkt sisteme giriş yapabilir, ilgili modül kodu ve ekran kodu yardım masasına aktarılır.Sisteme giriş yapan kullanıcı en soldaki "ANA MENÜ" bölümünden "Sorun Bildir" bağlantısını seçer. 2. Açılan bölümde sol taraftan ilgili birimin altından modül/sistem seçilir. Bu alan zorunludur. 3. Taleple ilgili açıklamalar kısa ve net bir şekilde girilir. (2000 karakter sınırı vardır.) Bu alan zorunludur. 4. İletişim bilgileri alanından "Ekle" düğmesinden iletişim bilgileri eklenir. İletişim bilgilerinden e-posta adresini girmek zorunludur. İletişim bilgileri sistemi ilk kullanımda eklenir, diğer kullanımlarda var olan iletişim bilgileri sistem tarafından otomatik olarak yüklenir. 5. Talep ile ilgili dosya(lar) eklenmek istenirse "TALEP İLE İLGİLİ DOSYALAR" alanından "Dosya Seç" düğmesi kullanılarak dosya seçildikten sonra "Ekle" düğmesine basılır. Dosya yükleme işlemi başarılı ise listeye eklenir. Birden fazla dosya yüklemek mümkündür. Her dosya için bu işlem tekrarlanmalıdır. Eklenebilecek dosya türleri "docx,doc,ppt,bmp,png,xls,pdf,txt,jpeg,jpg,pps,rar,zip" olup, azami dosya boyutu her dosya için 5 MB(megabayt) tır. En fazla yüklenebilecek dosya sayısı 10 dur. 6. "Gönder" düğmesine tıklanarak talep ilgili birime gönderilir.