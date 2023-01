Sözleşmeli çalışanlar ne zaman kadroya geçecek? Kimler kadroya geçecek?

KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLERE KADRO VERİLMESİNİ İÇEREN KANUN TEKLİFİ TBMM'DE

TBMM'den yapılan açıklama için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Gündemi sürekli meşgul eden Sözleşmeli çalışanlara kadro imkanının ne zaman başlayacağı sorusu için topladığımız son güncel haberleri açıklıyoruz. 2023 Meclis'ten Sözleşmeli çalışanlar için kadro teklifinin geçip geçmediğini ve hangi şartlar aranacağını biliyor musunuz? Son yaşanan gelişmelerden sonra sözleşmeli kadro metin taslağı da belli oldu ve sözleşmeli kadroda kimler kadroya geçecek sorusu da açıklığa kavuştu diyebiliriz.Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili olarak sözlerine başladı ve açıkladı ki, kadro düzenlemesinin 28 Kasım 2022'den önce işe başlayan sözleşmeli personelleri de kapsayacağını. Ayrıca, Elitaş şunu da söyledi: "Atamalar gerçekleştirilecek, kamu personeline sözleşmeyle çalışanlar müracaat ettiklerinde."TBMM Başkanlığı'na yeni bir kanun teklifimiz sunuldu. Cumhur İttifakı olarak, görevimizi tamamlayarak teklifi kanun haline getirdik. İlgili komisyonlarımıza havale edeceğiz ve bu gündem maddesi önümüzdeki hafta içinde 48 saat içerisinde takdir edilecek.Planlanan projenin amacı, önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günlerinde 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamındaki düzenlemeleri hayata geçirmek. Biz her şeyi 657 sayılı Kanunun 4B maddesine göre çalıştık. Bu plan sayesinde 458 bin kişiye faydalar sağlaması dileklerimle. Ayrıca, Uzman Çavuşlar için hazire serbest birlikte ayni zamanda sözleşme imzan eden personel, ilgili kanuna göre ilk başvuru yaptıklarinda herhangi bir sene sürenin olabilmesine rağmen bu personelin memuriyet hakkına sahip olmalarını sağlayacak düzenleme devam etmektedir.Devlet memurları ile çalışan sözleşmeli personelin haklarını koruma adına mevcut olan düzenlemeler vardır. Geçenler, devlet memuru kadrosuna girecek ve bu durumdan yararlanarak terfi imkanlarından, devam garantisi almalarından ve imza yetkilerinden faydalanacaklardır.Belediyelerde çalışan sözleşmelilerin kadroya alınması üzerine bir yasa teklifi Cumhur İttifakı ortağı MHP ve Mustafa Destici'nin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulmuştur. Bu yasa 458 bin 615 kişiyi kapsayacak ve artık 3 yıllık süre aramadan kadrolu olarak çalışma şanslarım olacak. Sözleşmeli personelin, memurun, sağlık personelinin, din görevlisinin kadroya geçmesine bağlı tüm şartlar yakında duyurulacak.Kamuda sözleşmeli çalışma düzenlemeleri, vatandaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak için gerekli ihtiyaçlara cevap vermek ve üretkenlik arttırmak amacıyla Türkiye'de uygulanmaktadır. Kamuda sözleşmeli kadrolar hakkında daha fazla bilgi edinecek ve bu konunun geleceğini nasıl etkilediğini inceleyeceğiz.Kamudaki sözleşmeli kadro, sözleşmeli çalışanların hükûmet tarihlerindeki çalışma zamanlarını gösterir. Bu istatistiklerden de anlaşılacağı üzere, sözleşmeli kadrolar genellikle mesleki açıdan daha az tecrübelidir ve kamuda çalışmaya yenidir.Sözleşmeli kadro, ülke genelinde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Kamuda çalışmak isteyen bireyler, sözleşme yoluyla işe alınabilirler. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan kişilerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Sözleşmeli kadro sistemi, bireylerin kamuda çalışma şanslarını artırmaktadır.Sözleşmeli kadro sistemi, ülke genelinde her sektörde kullanılmaktadır. Özellikle eğitim ve sağlık sektörlerinde sözleşmeli kadrolar oldukça yaygındır. Ayrıca sözleşmeli kadrolu personel özel sektörlerde de giderek daha fazla sayıda istihdam edilmektedir. Bu durum, ülkedeki istihdam olasılıklarını arttırmaktadır.Kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar, belirli bir süre için yapacakları işi ve kazançlarını garantilemek amacıyla sözleşme yapanlardır. Sözleşmeli kadroların avantajları, sürekli iş sahibi olma garantisi vermesidir. Dezavantajları ise; esneklikten yoksun olması, sadece belirli bir konuda uzmanlaşabilecek kişilerin ihtiyaç duyulması nedeniyle genellikle daha pahalı olmalarıdır.Sözleşmeli kadro sistemi, çalışanların belirli bir süre için yapacakları işe odaklanmalarını ve daha verimli çalışmalarını sağlayan bir sistemdir. Ancak, bu sistemin dezavantajları da vardır. Örneğin, sözleşmeli kadronun avantajlarından biri olan belirli bir süre için çalışmanın, aslında çalışanlar için stres yaratabilecek bir etken olabilir. Ayrıca, sözleşmeler her zaman yenilenmezse, çalışanlar güvende hissettikleri işlerini kaybedebilirler.Türkiye'de kamuda sözleşmeli kadro olan birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumların bazıları şunlardır:- Türk Hava Yolları (THY): THY, Türkiye'nin hava yolu şirketi olarak hizmet vermektedir. Sözleşmeli kadrolu çalışanlarla çalışmaktadır.- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD): TCDD, Türkiye'nin demiryolu şirketidir. Sözleşmeli kadrolu çalışanlarla çalışmaktadır.- Turkish Airlines (TA): TA, Türkiye'nin havayolu şirketidir. Sözleşmeli kadrolularla çalışmaktadır.Sözleşmeli kadrolu personelin maaşları, sözleşme süresi ve çalışma şartlarına göre belirlenir. Sözleşmeli kadrolu personel, sözleşme süresince aylık olarak belirli bir maaş alır. Sözleşme sona erdikten sonra ise, yeniden sözleşme yapılmadığı takdirde maaş almaya devam edemez. Bu nedenle, sözleşmeli kadrolu personelin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi için, her ay belirli bir miktar paranın yatması gerekir.