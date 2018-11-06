Sözleşme fesihten para cezasına! Burak Yılmaz...

Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanan maçta oyundan alınan Burak Yılmaz ile bordo-mavili taraftarlar arasında yaşananlar krize neden oldu. Burak Yılmaz'ın kaderini belirlemek için masaya oturan bordo-mavili yönetimde "sözleşme fesih" üzerinde görüşüldü ancak son karar "para cezası" üzerinde kılındı.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İki gündür, Burak Yılmaz ile konuyu görüşüyoruz, bu işin bir an önce karar verilmesini istedik. Ortaya çeşitli alternatifler koyuldu, sonuçta en üst limitten para cezası verilmesine karar verdik ve 500 bin TL para cezası verdik. Şimdilik "kadro dışı" kararımız yok. Burak Yılmaz'dan da özür dilemesini istedik" açıklamasını yaptı.Trabzonspor'un 500 bin TL'lik para cezasına Burak Yılmaz'ın nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor."Hafta sonu oynadığımız Bursaspor karşılaşmasında futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapmış olduğu eylemler dolayısıyla kendisine 500 bin TL idari para cezası verilmiştir. Oyuncumuzla yapılan görüşmelerde kendisi de yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş, maçı kazanma ve gol atma hırsının etkisinde kaldığını vurgulayarak camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir."